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موعد ومعلق والقناة الناقلة لموقعة يونايتد وليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب "أولد ترافورد" لاستضافة ديربي إنجلترا بين فريقي مانشستر يونايتد وليفربول، بالجولة التاسعة من .

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُنقل عبر قناة "beIN SPORTS HD 2" المشفرة.

ويتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمةالتعليق على الديربي.

يذكر أن حقق 8 انتصارات متتالية ليتصدر بريميرليج برصيد 24 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي، بينما يحتل اليونايتد المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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