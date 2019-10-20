موعد ومعلق والقناة الناقلة لموقعة يونايتد وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب "أولد ترافورد" لاستضافة ديربي إنجلترا بين فريقي مانشستر يونايتد وليفربول، بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُنقل عبر قناة "beIN SPORTS HD 2" المشفرة.
ويتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمةالتعليق على الديربي.
يذكر أن ليفربول حقق 8 انتصارات متتالية ليتصدر بريميرليج برصيد 24 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي، بينما يحتل اليونايتد المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.
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