"صلاح أساسيًا".. التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستعد مسرح الأحلام لاستضافة ديربي إنجلترا الذي يجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

يدخل مانشستر يونايتد المباراة تحت قيادة المدرب النرويجي أولى جونار سولشاير الذي يعيش فترة غير مستقرة داخل ملعب أولد ترافورد بسبب تراجع نتائج الشياطين الحمر منذ بداية الموسم الحالي.

يونايتد لم يحقق الفوز سوى في مباراتين فقط خلال 8 جولات خاضها في بطولة بريميرليج، وتعادل في 3 مباريات وخسر في مثلهم.

ويأمل سولشاير تقديم عرض جيد أمام ليفربول لتعديل وضع الفريق الذي يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، إلى جانب الحفاظ على منصبه في القيادة الفنية للشياطين الحمر، فبحسب بعض التقارير الأوروبية فإن مصير المدرب النرويجي متعلق بمباراة اليوم أمام الريدز، وفي حالة الخسارة قد تتم الإطاحة به.

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ويفقتد يونايتد في مباراته ضد ليفربول العديد من اللاعبين أبرزهم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي تعرض للإصابة في عضلة الفخذ خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، كما يغيب الفرنسي بول بوجبا عن المباراة للسبب ذاته، بينما تأكدت جاهزية آرون وان-بيساكا وأنتوني مارسيال بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

أما ليفربول الذي يقوده الألماني يورجن كلوب فسيدخل المباراة متربعًا على قمة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في كل جولاته حتى الآن بالدوري.

واستعاد الريدز بعض عناصره الغائبة عن الفريق خلال الفترة الماضية، على رأسهم الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الجولة الأولى لفريقه أمام نوريتش سيتي، بينما لم يتحدد موقف المصري محمد صلاح النهائي من المشاركة في المباراة من عدمها.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية فمن المتوقع أن يبدأ الفريقين المباراة بتشكيل مكون من:

مانشستر يونايتد: سيرجيو روميرو، وان- بيساكا، ليندلوف، ماجواير، آشلي يونج، ماكتومناي، ماتيتش، بيريرا، لينجارد، دانييل جيمس وراشفورد.

ليفربول: أليسون بيكر، ترنت ألكسندر- أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، هندرسون، فابينيو، فينالدوم، ماني، فيرمينو ومحمد صلاح.