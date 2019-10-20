كلوب يحذر صلاح قبل موقعة مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حذَّر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، نجم الفريق محمد صلاح، من "الاستجابة لعقدته أمام مانشستر يونايتد" قبل ساعات من الموقعة المرتقبة على ملعب "أولد ترافورد" في قمة الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد من أجل تحقيق الفوز لتعزيز صدارة جدول ترتيب المسابقة بإعادة فارق الثماني نقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي حقق فوزًا على كريستال بالاس أمس السبت (2-0).

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" عن عدم تسجيل صلاح أمام يونايتد: "من الصعب أن نعرف بالضبط ما يفكر به اللاعبون في مثل هذه المواقف، لا أعتقد كلاعب بأنني كنت أعرف هذه الأنواع من الأرقام".

وأضاف: "إذا أخبرني أحد أنه (صلاح) لم يسجل أبدًا ضد مانشستر يونايتد، لقلت (حقًا؟)".

Advertisements

وتابع: "أفترض أنه كلما استمر اللاعب دون تسجيل هدف ضد الفريق المنافس ستنتظره لحظة واحدة حين يبدأ التسجيل فيها".

وأكمل: "يوجد سبب لهذه الأنواع من القصص، تمامًا مثل تاريخنا وإحصائياتنا ضد يونايتد خارج الديار مثل الملعب وحدة المباراة"، في إشارة إلى أنه لم يعرف الفوز على مانشستر في ملعب "أولد ترافورد".

وأتم قائلا: "كل هذه المباريات عبارة عن اختبارات كبيرة، وفي بعض الأحيان ستكون هناك تحديات (المدرسة القديمة) وعليك أن تكون مستعدًا لها".

ومن المتوقع مشاركة صلاح في الديربي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل في المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي قبل بدء فترة التوقف الدولي.

يُذكر أن صلاح يسعى لهز شباك مانشستر يونايتد للمرة الأولى، إذ لم يسبق لصاحب الـ27 عامًا المساهمة في أي هدف خلال أربعة لقاءات سابقة على مدار الموسمين قبل الماضي (2017-18) والماضي (2018-19) في بريميرليج.