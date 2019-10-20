"هيحتجزوا اللاعبين ويطلبوا تبادل أسرى" .. مرتضي يعلن أسباب رفض اللعب في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

واصل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفضه فكرة خوض فريقه لكأس السوبر الأفريقي حال قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامته في قطر.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم": "قمنا بتجهيز خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لرفض اللعب السوبر الأفريقي في قطر لأسباب رياضية وسياسية".

وتابع: "قطر استضافت بطولة العالم لألعاب القوى والجميع شاهد الفشل الذي صاحب البطولة، بجانب الحصول على حق تنظيم مونديال 2022 بالرشوة والفساد".

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وأضاف: "البطولة تخص قارة أفريقيا، لماذا نذهب للعب في آسيا؟ ما علاقة قطر بالقارة الأفريقية؟ لقد سبق أن رفضنا لعب بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في قطر، وتم نقلها للسعودية".

وأكمل: "هل من المنطق أن أقوم بإرسال لاعبي الزمالك لقطر من أجل كأس السوبر، وبعد ذلك أجدهم أسرى؟ كلامي موجه لبعض المنتمين لنادي الزمالك".

واستمر: "فاطمة سامورا بعدما صدّرت لنا مشكلة مباراة جينيراسيون السنغالي، الآن يتم تصدير أزمة السوبر في قطر، رد فعلي لن تتوقعيه، وكذلك أحمد أحمد".

واختتم: "لن أقوم بالتضحية بلاعبي الزمالك من أجل السوبر الأفريقي، لا يهمني الحديث عن الإيقاف، سأشاهد المباريات في منزلي".