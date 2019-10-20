أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة للكاف بشأن "سوبر قطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طلب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مراجعة ملف اختيار الدولة المستضيفة لمباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها أمام الترجي التونسي، مشيرًا إلى أنه يريد أن تكون المواجهة احتفالية أفريقية.

وكتب أحمد مرتضى في رسالة عبر حسابه على تويتر إلى الاتحاد الأفريقي: مع كامل الاحترام لاتحاد الكرة الأفريقي، هناك 194 دولة في العالم، لماذا يتم اختيار دولة لاستضافة كأس السوبر الأفريقي بين ناديين كلاهما عربي رغم عداء تلك الدولة (قطر) لمعظم الدول العربية؟

وأضاف: "أرجو أن يقوم الكاف بمراجعة الأمر، حرصًا على إقامة المباراة لتكون احتفالية أفريقية".

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وفاز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية عن موسم 2018- 2019، لأول مرة، في تاريخ النادي، ومن المنتظر أن يخوض كأس السوبر أمام الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء النسخة الماضية من كأس السوبر الأفريقي أقيم بين الترجي والرجاء المغربي في قطر.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي لم يحدد بشكل رسمي أي شيء متعلق بكأس السوبر، سواء الموعد أو المكان حتى الآن، إلا أن شيهو ديكو، عضو لجنة مسابقات الأندية بالكاف، أكد في تصريحات لـ"الخليج 365" وجود اتفاق مدته 3 نسخ لإقامة المباراة في قطر، بداية من النسخة الماضية.