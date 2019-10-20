يدرس مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، توقيع عقوبات على الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة. علمت "الوفد"، أن اتحاد الكرة يدرس توقيع العقوبات بسبب تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري على خلفية تأجيل قمة الأهلي والزمالك لدواعٍ أمنية. توقيع العقوبات بسبب تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري على خلفية تأجيل قمة الأهلي والزمالك لدواعٍ أمنية. طالب بعض مسئولي اتحاد الكرة بتفعيل بند في لائحة لجنة الانضباط بتوقيع العقوبات على أي نادٍ يهدد بالانسحاب من الدوري من أجل منع الأندية من اللجوء لهذه الطريقة بهدف الضغط على مسئولي الجبلاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يدرس معاقبة الأهلي .. تعرّف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.