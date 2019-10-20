رياضة | أفضل 4 نجوم في برشلونة ضد إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفضل 4 نجوم في برشلونة ضد إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برشلونة فوزًا عريضًا أمس على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

ونجح الفريق الكتالوني في اعتلاء صدارة الليجا برصيد ١٩ نقطة بعد سقوط ريال مدريد أمس أمام ريال مايوركا بهدف دون ود.

وكشفت تقارير صحفية عن تقييم لاعبي برشلونة، حيث حصل الرباعي ليونيل ميسي وفرانكي دي يونج ولويس سواريز وأنطوان جريزمان على أعلى نسبة تقييم بـ٨ درجات.

فيما جاء الرباعي أومتيتي ولينجليت وأرثور وسيميزو في المركز الثاني بـ٧ درجات.