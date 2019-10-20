رياضة | أحمد شوبير يعلن عقوبات الأهلي والجونة حال الانسحاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير يعلن عقوبات الأهلي والجونة حال الانسحاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن انسحاب الأهلي من مباراة الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري سيعرضه لعقوبات نارية وفقًا للوائح اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وأضاف شوبير أنه في حالة انسحاب الأهلي والجونة من مباراة الأربعاء المقبل بالاتفاق فإن لائحة الجبلاية تنص على خصم 9 نقاط من كل فريق مع غرامة مالية كبيرة يقررها مجلس الجبلاية.

وأوضح أنه في حالة انسحاب أحد الفريقين فقط فإن اللائحة الجديدة في الجبلاية تنص على الغرامة المالية وخصم 9 نقاط وليس الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

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وأشار إلى أن أن هناك اتصالات بين عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة مع الأهلي لحل الأزمة بعدما هدد الفريق الأحمر بعدم خوض أي لقاء قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة والتي تأجلت بسبب قرارات أمنية.