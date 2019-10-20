رياضة | سيبايوس يحسم مستقبله مع أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيبايوس يحسم مستقبله مع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الإسباني داني سيبايوس مستقبله في الموسم المقبل، بعدما انضم إليه معارًا هذا الصيف من ريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن سيبايوس يفضل الانتقال لأرسنال نهائيًا في حال رغبة المدرب أوناي إيمري استمراره في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن سيبايوس التقى بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناقش مستقبله حيث طلب منه السماح بالانتقال نهائيًا للنادي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن عرضًا بقيمة 31 مليون إسترليني، سيكون كافيًا لإقناع الميرنجي بالتخلي عن خدمات سيبايوس في الصيف المقبل.