رياضة | الزمالك يفجر مفاجأة عن الانسحاب من الدوري

هدد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالانحساب بشكل رسمي من بطولة الدوري المصري حال تأجيل مواجهة الأهلي أمام الجونة والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري في الجولة الخامسة.

ويري رئيس الزمالك صعوبة عقد مباراة القة يوم 28 أكتوبر المقبل في ظل استمرار الظرف الأمني وهو السبب الرئيسي وراء تأجيل مباراة القمة في الجولة الرابعة.

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي رفضه التام خوض أي مباراة في بطولة الدوري المصري قبل إقامة مباراته أمام الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمي لدواعي أمنية.

وهاجم مرتضي منصور رئيس الأهلي محمود الخطيب بسبب بيانه مجلس الإدارة السابق والذي أكد من خلاله عدم خوض أي مباراة ليرد رئيس الزمالك قائلا: " مباراة الاهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين".

كما هاجم مرتضي منصور عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة وحسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بسبب الموقف السلبي من الجبلاية بعد بيان الأهلي والتهديد بعدم استكمال مباريات الدوري إلا بعد خوض القمة.

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وقال مرتضي منصور في تصريحاته لقناة الحدث: "عمرو الجنايني مرعوب من الأهلي، يدعي بإنه زمالكاوي ولكنه لم يقم بزيارة النادي بعد الفوز بالبطولة الإفريقية في حين ذهب للأهلي واحتفل معهم بالتتويج بالدوري.

واضاف: كل من يقول بإنه زمالكاوي يدمر النادي، هناك موقف سلبي ولذلك سنرد على الجميع وستكون هناك قرارات جديدة.

وعن محمود الخطيب قال: رئيس الأهلي خسر الدولة بعد البيان الأخير، أتمني أن يتمسك بموقفه بعدم لعب مباراة الجونة لأنها إذا تمت سوف يخسر جماهير الأهلي .