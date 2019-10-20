رياضة | مانشستر سيتي ينهي حلم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ينهي حلم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتجديد عقد نجمه رحيم ستيرلينج لقطع الطريق على نادي ريال مدريد الإسباني الذي يرغب في ضمه خلال الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحفية "ديلي إكسبريس" البريطانية عن أن نادي مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد الإنجليزي رحيم سترلينج نجم الفريق خلال الفترة المقبل.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي يجهز عرضًا ماليًا ضخمًا لتجديد عقد ستيرلينج يصل إلى 450 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي لإقناع اللاعب.

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وذكرت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد ستيرلينج مقابل أي شئ لقطع الطريق على نادي ريال مدريد الذي أظهر رغبة كبيرة في ضم اللاعب خلال الفترة الماضية.

وشارك رحيم ستيرلينج في 14 مباراة حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 11 هدفًا وصنع هدفين آخرين.