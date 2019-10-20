رياضة | مانشستر يونايتد يترقب خطف تيمو فيرنر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يترقب خطف تيمو فيرنر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته في التعاقد مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الدايلي إكسبريس" البريطانية فإن النادي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع مهاجم فريق لايبزيغ ومنتخب ألمانيا لدعم هجومه.

وأضافت التقارير بأن أولي جونار سولشاير عبر عن رغبته في ضم المهاجم الألماني الدولي تيمو فيرنر، لاعب نادي لايبزيغ.

ويخوض مانشستر يونايتد مواجهة هامة في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد أمام صيفه ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".