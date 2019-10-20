رياضة | التاريخ الأسود يلاحق ليفربول ضد مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ الأسود يلاحق ليفربول ضد مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق قمة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم في ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وأشعل أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد قمة ليفربول حينما قال في المؤتمر الصحفي: "انظروا أنا متأكد أننا سنعود ونفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكنني متأكد أننا لن نحتاج إلى 30 عاما لذلك".

ويقصد سولسكاير فريق الذي لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1990 وحال تتويجه هذا الموسم سيكون اللقب الـ19 في مسيرته والأول في الـ30 عامًا الأخيرة.

وأضاف سولسكاير: " لا يمكن أن تلعب من أجل التعادل حين تكون في مانشستر يونايتد فنحن نريد أن نذهب ونحصل على النقاط الثلاث حتى لو كان المنافس مانشستر سيتي أو ليفربول أو برايتون".

ليفربول ضد مانشستر يونايتد وتاريخ صعب

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في آخر 10 لقاءت بين ليفربول ومانشستر يونايتد تفوق الأخير 5 مرات مقابل هزيمة واحدة و4 تعادلات، كما أن المدرب الألماني يورجن كلوب لم يستطع الفوز في أولد ترافورد رفقة ليفربول.

تشهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد قمة نارية في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق وففي حال الفوز بمباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد فإنهم سيعادولن أطول سلسلة فوز متتال في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول في 17 مباراة متتالية من شهر مارس الماضي وإذا انتصر في مباراة اليوم سيعادل رقم مانشستر سيتي كصاحب أعلى سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ البريميير ليج.