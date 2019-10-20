الان تتابع مرتضى منصور: لن ألعب في قطر حتى لو هبطنا للدرجة الثالثة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:
يرفض رئيس الزمالك، مرتضى منصور، نهائياً خوض فريقه مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.
قال مرتضى في تصريحات عبر قناة الحدث: “لا أمانع مواجهة الترجي في تونس، لكني لن ألعب في قطر لأفوز بصفيحة”.
وأضاف: “قلت من قبل لن ألعب في قطر، ولم يشارك فريق الزمالك لكرة اليد في كأس العالم للأندية، لأنها أقيمت في قطر”.
وتابع: “إذا أراد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم افتعال مشكلة فأهلاً بالمشاكل، لن ألعب المباراة حتى لو هبط الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة”.
وأتم متوعداً: “ستكون ردة فعلي لا يتوقعها الاتحاد الأفريقي”.
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