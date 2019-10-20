شكرا لقرائتكم أول مران لمنتخب الاسكواش اليوم تحت قيادة أمير وجيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهل منتخب الاسكواش بقيادة أمير وجيه المدير الفني للفراعنة، تدريبه الأول مع المدرب الجديد اليوم الأحد في تمام السابعة مساءً على ملاعب نادي الصيد في مدينة السادس من أكتوبر في أول تجمع للاعبين استعداداً لبطولة الرجال التي تقام على هامش بطولة العالم للسيدات، والتي تقام في سفح أهرامات الجيزة 24 أكتوبر الجاري.

ولأول مرة بعد تولي مهمة تدريب منتخب الاسكواش اجتمع أمير وجيه باللاعبين استعداداً لبطولة العالم الفردية التي تقام 8 نوفمبر المقبل، حيث أشاد وجيه بالروح الحماسية بين اللاعبين واصرارهم على تحقيق اللقب لمصر.

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ويؤدى منتخب الاسكواش مرانه غداً باستاد القاهرة قبل أن يعود لأداء تدريباته في نادي الصيد بعد غد من أجل الاعتياد على الملاعب التي ستشهد إقامة الأدوار الأولى من البطولة قبل أن تنتقل إلى الأهرامات في 26 أكتوبر الجاري.

وضم وجيه 5 لاعبين لمنتخب الاسكواش وهم: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالمياً، محمد أبو الغار المصنف الثامن ومروان الشوربجي المصنف العاشر.