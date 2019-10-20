شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه طنطا 10 نوفمبر بدون ثلاثى المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتنطلق بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد، يوم 8 نوفمبر المقبل، بينما تقام المباراة يوم 10 من نفس الشهر ووافق مسئولو الاسماعيلى على اللعب بدون ثلاثى المنتخب الأولمبى.

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وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة الإسماعيلي مع طنطا ضمن الجولة الخامسة في السابعة والنصف مساء الأحد الموافق 10 نوفمبر بستاد الإسماعيلية.

وأجرت إدارة المسابقات تعديلا سابقا على المباراة بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد دور ال16 للبطولة العربية التي يشارك بها عن مصر كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري.