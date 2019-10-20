شكرا لقرائتكم المنتخب العسكرى يواجه قطر فى دور الثمانية بكأس العالم الأربعاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى المنتخب العسكرى فى التاسعة صباح الأربعاء، مع نظيره القطرى فى دور الثمانية من بطولة كأس العالم العسكرية المقامة فى الصين فى الفترة من 16 وحتى 29 كتوبر الجارى.

ونجح المنتخب العسكرى فى التأهل لدور الثمانية عقب الفوز على نظيره الكندى بثلاثية نظيفة، وسجل أهداف المنتخب العسكرى أحمد سمير هدفين وأبو المجد بوشا هدف .

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وتأهل المنتخب العسكرى لدور الثمانية بالبطولة كثانى مجموعته بعدما رفع رصيده للنقطة الرابعة، ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب العسكرى مع قطر فى تمام الثالثة عصر الأربعاء المقبل بتوقيت الصين _ التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.