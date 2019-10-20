تقارير إسبانية:ميسي رفض ضم محمد صلاح لبرشلونة

الموجز
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة أهدر فرصة التعاقد مع محمد صلاح جناح ليفربول الحالي، حين كان في صفوف ايه اس روما الإيطالي، وذلك كون ليونيل ميسي قائد الفريق الحالي لم يفضل تواجد اللاعب المصري.
وقال موقع "دياريو جول" الإسباني أن وسطاء عرضوا على برشلونة التعاقد مع محمد صلاح قبل الانتقال إلى ليفربول في صفقة كانت ستكلف برشلونة مبلغ بين 40 و50 مليون يورو.
وفضّل المدير الرياضي لبرشلونة، آنذاك، روبيرت فيرنانديز التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي في صفقة كلفت الفريق 140 مليون يورو بين المقابل الأساسي والمتغيرات، وذلك كونه من الأسماء التي تابعها النادي لفترة طويلة واعتبروه الخيار الأفضل في مركز الجناح.
وذكرت أصوات داخل نادي برشلونة أن ليونيل ميسي لم يُفضل التعاقد مع محمد صلاح كونه لا يرغب في انضمام لاعب باحث عن دور رئيسي داخل الفريق، واعتبر أن ديمبلي سيكون خيار أفضل بسبب صغر سنه.
وأوضح التقرير ذاته، أن محمد صلاح بعدما علم برفض ليونيل ميسي لوجوده داخل الفريق طالب وكيل أعماله بعدم التواصل مع برشلونة في ظل وجود ميسي، واعتبر ريال مدريد خياره الأهم في إسبانيا إذا قرر الرحيل إلى الليجا.
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