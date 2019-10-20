شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض مباراته أمام طنطا بدون لاعبى المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو النادى الإسماعيلى على مواجهة طنطا فى الدورى يوم 10 نوفمبر المقبل بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، وتحديدا الثلاثى محمد صادق وعبد الرحمن مجدى ووجيه عبد الحكيم.
وتنطلق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد يوم 8 نوفمبر المقبل، بينما تقام المباراة يوم 10 من نفس الشهر، ووافق مسئولو الإسماعيلى على اللعب بدون ثلاثى المنتخب الأولمبى.
وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم قررت إقامة مباراة الإسماعيلي مع طنطا بالجولة الخامسة فى السابعة والنصف مساء الأحد الموافق 10 نوفمبر باستاد الإسماعيلية.
وكانت إدارة المسابقات قد أجرت تعديلا سابقا على المباراة بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد دور الـ16 للبطولة العربية التى يشارك بها عن مصر كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندرى.
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