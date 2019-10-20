شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة المنتخب العسكرى مع قطر فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب المنتخب العسكرى لكرة القدم موعدا مع نظيره القطرى فى دور الثمانية من بطولة كأس العالم العسكرية المقامة بالصين فى الفترة من 16 وحتى 29 أكتوبر الجارى.

وكان المنتخب العسكرى قد تأهل لدور الثمانية عقب الفوز على نظيره الكندى بثلاثية نظيفة، سجلها أحمد سمير هدفين وأبو المجد بوشا هدفا.

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وتأهل المنتخب العسكرى لدور الثمانية بالبطولة كثانى مجموعته بعدما رفع رصيده للنقطة الرابعة، ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب العسكرى مع قطر فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل بتوقيت الصين ـ التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.