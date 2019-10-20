شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: عماد النحاس يتعامل فى مباريات الزمالك بعصبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى خالد الغندور إن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب كان يريد ان يربح "بنطا" عند الأهلى بالفوز على الزمالك، موضحا أن فريق ذئاب الجبل لم يذهب لمرمى الأبيض إلا فى عدد قليل من الكرات.
وأضاف الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم، "رأينا الفارق بين المقاولون العرب المستهتر في مباراة الأهلي والنحاس الهادئ، وفى لقائنا بيعترضوا والنحاس منفعل، وإبراهيم صلاح كابتن الزمالك السابق كان عصبي زيادة عن الحد".
وفاز الزمالك على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مسائ اليوم السب على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة المقدمة من الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى المصرى.
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