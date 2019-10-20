شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس تعديل عقد الشناوى بعد العروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو النادي الاهلي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعدم الإلتفات أو التفكير في العروض التى تحدثت عنها تقارير إعلامية أوروبية خلال الفترة الماضية وكان أخرها رغبة نادي مانشستر يونايتد الأنجليزي التعاقد مع الحارس .

ويدرس مسئولو الأهلى تعديل عقد الحارس الدولي بما يعادل نجاحاته الكبيرة مع الفريق وتعويضاً له عن التضحيات التي قام بها خاصة بعدما تم رفض عددة عروض له فى فترة الانتقالات الماضية وكان أبرزها من أستون فيلا الأنجليزي.

ويقدم محمد الشناوى مستويات ممتازة مع الأهلى والمنتخب الوطني هذا الموسم الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية وان كان هناك تمسك كبير من إدارة الأهلى بإستمرار الحارس الدولي برفقة شريف اكرام وعلي لطفي.