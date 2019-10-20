شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر العسكرى يهزم كندا ويتأهل لربع نهائى مونديال الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد منتخب مصر العسكرى للدور ربع النهائى، لدورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة المقامة حاليا بمدينة ووهان بالصين، وذلك بعد فوزة على كندا بثلاثة أهداف نظيفة.

سجل أهداف منتخب مصر العسكرى، أحمد سمير هدفين، ومحمد أبو المجد بوشا هدفا، ليحتل منتخبنا العسكرى ثاني مجموعته الثانية بعد عمان الأول الذي فاز علي اليونان 5-2 التى حلت كافضل ثوالث.

وبذلك يلتقي منتخب مصر العسكرى مع قطر أول المجموعة الأولي يوم الأربعاء القادم في الدور ربع النهائى.