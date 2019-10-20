شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلوح بتوقيع عقوبات على المهددين بالإنسحاب من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، توقيع عقوبات على مسئولى الأندية الذين يلوحون بالإنسحاب من مسابقة الدورى هذا الموسم، اعتراضا على التغييرات التى تطرأ على مواعيد أو ملاعب المباريات.

Advertisements

ويناقش أعضاء اللجنة إصدار بيان خلال الساعات المقبلة للتأكيد على أن تأجيل أى مباراة وتحديدا مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى والزمالك، كان لأسباب أمنية دون أى تدخل من اتحاد الكرة لذا على الأندية أن تتقبل هذه القرارات، وفى حالة اعتراض أى ناد او التلويح بالإنسحاب يتم توقيع عقوبات عليه.

كان الأهلى أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية و رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية وهو ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق و تأزم للموقف.