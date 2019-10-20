رياضة | ليفربول يتحدى مانشستر يونايتد في قمة "الكره"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يتحدى مانشستر يونايتد في قمة "الكره" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب فريق ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم في قمة نارية ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الغنجليزي.

ويخطط ليفربول مع مدربه يورجن كلوب ونجمه محمد صلاح لتحقيق الفوز على التاسع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما تصدروا الجدول برصيد 24 نقطة بينما مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في قمة مانشستر يونايتد الذي يغيب عنه دي خيا وبول بوجبا للإصابة.

وتعد مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد من أقوى المباريات العالمية نظرًا لحالة الكره الشديدة بين جماهير ولاعبي الناديين باستمرار.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد وانتظار التاريخ

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تشهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد قمة نارية في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق وففي حال الفوز بمباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد فإنهم سيعادولن أطول سلسلة فوز متتال في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول في 17 مباراة متتالية من شهر مارس الماضي وإذا انتصر في مباراة اليوم سيعادل رقم مانشستر سيتي كصاحب أعلى سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ البريميير ليج.