رياضة | رقم تاريخي لمان سيتي يطارد ليفربول ضد مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم تاريخي لمان سيتي يطارد ليفربول ضد مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد قمة نارية في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق وففي حال الفوز بمباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد فإنهم سيعادولن أطول سلسلة فوز متتال في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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وفاز ليفربول في 17 مباراة متتالية من شهر مارس الماضي وإذا انتصر في مباراة اليوم سيعادل رقم مانشستر سيتي كصاحب أعلى سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ البريميير ليج.