رياضة | موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، وجماهير نادي الزمالك المباراة المرتقبة مع فريق جينراسيون فوت السنغالي في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت العديد من الأحداث ومنها قرار "الكاف" بإعادة لعب المباراة والتي لم تلعب بسبب رفض الفريق السنغالي تغير موعد وملعب المباراة ليصدر الاتحاد الإفريقي قرار بتحديد موعد جديد لها على الرغم من إقامة القرعة ووضع خانة للفريقين في دور المجموعات لدوري الأبطال وإيضاً خانة للخاسر في دور ال32 المكرر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالى

تقام مباراة الزمالك وجينراسيون فوت في اطار مباراة العودة في دور ال٣٢ لبطولة دورى ابطال افريقيا يوم الخميس 24 اكتوبر الجارى فى الثامنة مساءا ضمن منافسات دورى ابطال افريقيا موسم 2019-2020، على ملعب السلام .

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نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك

خسر الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال خارج أرضه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد، أحرزه المهاجم الصاعد مصطفي محمد.

نتيجة آخر مباراة للزمالك

حقق الزمالك الفوز على نادي المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف أحرز أهداف الزمالك فرجاني ساسي، وأحمد سيد زيزو هدف بينما أحرز هدف المقاولون الوحيد اللاعب محمد سالم ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا حتى يلعب الأهلي مباراته أمام الجونة .