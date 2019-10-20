رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في مواصلة مطاردة ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره كريستال بالاس، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن إطار الجولة التاسعة من البطولة.



وافتتح مانشستر سيتي أهداف المباراة عن طريق مهاجمه البرازيلي جابرييل خيسوس في الدقيقة التاسعة والثلاثين من زمن المباراة، وأضاف زميله الإسباني دافيد سلفا الهدف الثاني للسيتيزنز بعد دقيقتين فقط، ليؤكد تفوق السيتي وإصرارهم على استمرار حملة الدفاع عن لقبهم، في إنتظار مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول اليوم.

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وشهدت الجولة أيضًا تمسك فريقي ليستر سيتي وتشيلسي بالصراع على اللقب، بعد فوز الأول على بيرنلي بهدفين مقابل هدف، بهدفي جيمي فاردي ويوري تيليمانس في الدقائق 45، و74 من زمن المباراة، وتغلب البلوز على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة الثالثة والسبعين من زمن المباراة.

مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد ليفربول، في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة والنصف بتوقيت جرينتش، في مباراة من المنتظر أن يبدأ فيها الدولي المصري محمد صلاح كأساسي بعد تعافيه من الإصابة، لذلك نعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج قبل إنطلاق مواجهة الريدز والشياطين الحمر.