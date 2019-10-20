رياضة | ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباراة إشبيلية.. برشلونة ينتزع الصدارة وريال مدريد يعاني مرارة الخسارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباراة إشبيلية.. برشلونة ينتزع الصدارة وريال مدريد يعاني مرارة الخسارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- برشلونة 19 نقطة.

2- ريال مدريد 18 نقطة.

3- غرناطه 17 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 16 نقطة.

5- ريال سوسييداد 13 نقطة.

6- خيتافي 13 نقطة

7- فالنسيا 13 نقطة.

8- إشبيلية 13 نقطة.

9- أتلتيك بيلباو 12 نقطة.

10- فياريال 11 نقطة.

11- ليفانتي 11 نقطة

12- أوساسونا 11 نقطة.

13- بلد الوليد 10 نقاط.

14- ريال مايوركا 10 نقاط.

15- إيبار 9 نقاط.

16- سيلتا فيجو 9 نقاط.

17- ريال بيتيس 9 نقاط.

18- ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط.

19- إسبانيول 5 نقاط.

20- ليجانيس نقطتين

Advertisements