رياضة | ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباراة إشبيلية.. برشلونة ينتزع الصدارة وريال مدريد يعاني مرارة الخسارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباراة إشبيلية.. برشلونة ينتزع الصدارة وريال مدريد يعاني مرارة الخسارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1- برشلونة 19 نقطة.
2- ريال مدريد 18 نقطة.
3- غرناطه 17 نقطة.
4- أتلتيكو مدريد 16 نقطة.
5- ريال سوسييداد 13 نقطة.
6- خيتافي 13 نقطة
7- فالنسيا 13 نقطة.
8- إشبيلية 13 نقطة.
9- أتلتيك بيلباو 12 نقطة.
10- فياريال 11 نقطة.
11- ليفانتي 11 نقطة
12- أوساسونا 11 نقطة.
13- بلد الوليد 10 نقاط.
14- ريال مايوركا 10 نقاط.
15- إيبار 9 نقاط.
16- سيلتا فيجو 9 نقاط.
17- ريال بيتيس 9 نقاط.
18- ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط.
19- إسبانيول 5 نقاط.
20- ليجانيس نقطتين