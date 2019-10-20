رياضة | تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق مواجهات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق مواجهات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنطلق أمس السبت مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإنجليزي، بإقامة 8 مباريات انتهت منهم 5 مباريات بفوز أحد الفرق وثلاث مباريات انتهت بالتعادل، وجائت مباريات أمس السبت كالأتي :

مانشستر سيتي يقلص الفارق مع ليفربول

إستطاع مانشستر سيتي تحت قيادة بب جوارديولا بالفوز في لقاء صعب أمام فريق كريستال بالاس علي ملعبه سيلهورست بارك بهدفين دون رد سجلهم المهاجم البرازيلي خيسوس والنجم الإسباني دافيد سيلفا، ليقلص مانشستر سيتي الفارق مع ليفربول لخمس نقاط فقط وينتظر لقاء ليفربول أمام مانشستر يونايتد.

توتنهام تستمر في نزيف التقاط وتتعادل أمام واتفورد

تعادل توتنهام هوتسيبير وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام واتفورد بهدف لكل فريق ويستمر رفقاء هاري كين في نزيف النقاط بالبريميرليج هذا الموسم بعد الخسارة خلال اللقاء الماضي بالدوري أمام برايتون بثلاثيه ثم التعادل أمام أخر الجدول واتفورد بهدف لكل منهما بعدما تقدم واتفورد بهدف عن طريق عبدالله دوكري وقبل نهاية اللقاء تعادل النجم الإنجليزي ديلي الي للسبيرز.

إستمرار صحوة ليستر سيتي وحجز المركز الثالث بالبريميرليج

إستمر فريق ليستر سيتي في تقديم أداء ونتائج ممتازة هذا الموسم تحت قيادة المدرب برندان رودجيرز بالفوز علي بيرنلي بهدفين مقابل هدف، تقدم بيرنلي بهدف عن طريق كريس وود ثم تعادل نجم ليستر سيتي الإنجليزى جيمي فاردي ثم عزز تليمانس بهدف الفوز، ليتقدم ليستر للمركز الثالث.

تشيلسي تستمر في نغمة الإنتصارات بالفوز علي نيوكاسل

في مباراة صعبة فاز نادي تشيلسي تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد علي نيوكاسل يونايتد في لقاء صعب بفضل هدف الظهير الأيسر ماركوس ألونسو في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

بمشاركة محمود حسن تريزيجيه أستون فيلا يفوز علي برايتون بهدفين لهدف

فاز أستون فيلا الذى يلعب له لاعبو منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي علي فريق برايتون بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة وكان برايتون قد تقدم بهدف عن طريق أدم ويبستير ثم تعادل جريليش ثم عزز اللاعب ماثيو تارجيت في الدقيقة الأخيرة، وشارك تريزيجيه من الدقيقة 63.

وتعادل وولفرهامبتون أمام ساوثهامبتون بهدف لكل فريق سجل لوولفز المهاجم خيمينيز بينما سجل لفريق ساوثهامبتون داني انجز، وتعادل بورنموث سلبياً أمام فريق نورويتش سيتى.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية مباريات السبت من البريميرليج

ليفربول 24 نقطة

مانشستر سيتي 19 نقطة

ليستر سيتي 17 نقطة

تشيلسي 17 نقطة

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أرسنال 15 نقطة

كريستال بالاس 14 نقطة

توتنهام هوتسيبير 12 نقطة

بيرنلي 12 نقطة

بورنموث 12 نقطة

ويست هام 12 نقطة

استون فيلا 11 نقطة

وولفرهامبتون 10 نقاط

إيفرتون 10 نقاط

مانشستر يونايتد 9 نقاط

شيفيليد يونايتد 9 نقاط

برايتون 9 نقاط

ساوثهامبتون 8 نقاط

نيوكاسل يونايتد 8 نقاط

نورويتش سيتى 7 نقاط

واتفورد 4 نقاط

ومازال هناك مباراتان بالجولة التاسعه، سيقاموا يومي الأحد والأثنين، البداية ستكون اليوم الأحد في ديربي قوي يجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد علي ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر في مباراة يسعي فيها الريدز لتحقيق رقم قياسي بالفوز في اول 9 جولات وتحقيق العلامة الكاملة بينما يسعي اليونايتد لتحسين مركزه بجدول الدوري.

وستقام مباراة واحدة يوم الاثنين في ختام مباريات الجولة التاسعه عندما يستضيف فريق شيفيليد يونايتد نظيره أرسنال في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة