الاتحاد يقيل المدرب سييرا بعد هزيمة جديدة

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

أقال نادي الاتحاد مدربه لويس سييرا بعد ساعات من الهزيمة أمام الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم أمس السبت.

وخسر الاتحاد للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في ست مباريات، بتعثره 1-صفر أمام الوحدة صاحب المركز الثاني ليتجمد رصيد الفريق القادم من مدينة جدة عند تسع نقاط في المركز الثامن.

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وقال الاتحاد في حسابه على تويتر إن مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي قررت إقالة التشيلي سييرا وتقديم الشكر له على ما قدمه.

وأضاف البيان “يوضح مجلس الإدارة بأن قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية التي حققها الفريق”.

وقرر الاتحاد، بطل آسيا 2004 و2005، تكليف المدرب المحلي محمد العبدلي بقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكان سييرا تولى قيادة الاتحاد للمرة الثانية في فبراير شباط الماضي وساعده على البقاء في دوري الأضواء بعد بداية سيئة للموسم لكنه لم يكن على مستوى طموحات المشجعين للعودة للمنافسة على اللقب.