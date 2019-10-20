شكرا لقرائتكم ميتشو يُجهز برباعي الزمالك المصاب امام جينيراسيون السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الطبي للفريق، تجهيز الرباعي المصاب شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني وعمر السعيد لاعبي الفريق للاستعانة بجهودهم أمام جينيراسيون السنغالي بعد غياب الرباعي للإصابات المختلفة أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري في اللقاء الذي انتهي بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويعد عبد الله جمعة أحد أبرز العناصر التي يرغب ميتشو في استعادتها أمام الفريق السنغالي لما يمثله من إضافة هجومية للفريق في الجبهة اليسري بانطلاقاته وكذلك محمد عبد الغني مدافع الفريق لتأمين البدائل علي مستوي خط الدفاع تحسبا لحدوث أي ظروف.