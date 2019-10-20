شكرا لقرائتكم ميتشو يُجهز برباعي الزمالك المصاب امام جينيراسيون السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الطبي للفريق، تجهيز الرباعي المصاب شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني وعمر السعيد لاعبي الفريق للاستعانة بجهودهم أمام جينيراسيون السنغالي بعد غياب الرباعي للإصابات المختلفة أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري في اللقاء الذي انتهي بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.
ويعد عبد الله جمعة أحد أبرز العناصر التي يرغب ميتشو في استعادتها أمام الفريق السنغالي لما يمثله من إضافة هجومية للفريق في الجبهة اليسري بانطلاقاته وكذلك محمد عبد الغني مدافع الفريق لتأمين البدائل علي مستوي خط الدفاع تحسبا لحدوث أي ظروف.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يُجهز برباعي الزمالك المصاب امام جينيراسيون السنغالي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.