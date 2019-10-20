الأهلي يرفض الوساطة ويتمسك بعدم لعب لقاء الجونة.. ومرتضى منصور يهاجم الخطيب و يهدد بالإنسحاب من الدوري

الموجز



تلقى مجلس إدارة النادى الأهلى «وساطات» وضغوطاً من جانب شخصيات مختلفة للتراجع عن قراره بعدم خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل لعب مباراة الزمالك، التى كان مقرراً لها اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة، وتمسكت الإدارة بموقفها الرافض دون تغيير قبل تنفيذ طلبات النادى.

استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، "حسب الوطن" من مجلس الإدارة عن الموقف النهائى بشأن خوض مواجهة الجونة المقبلة بالدورى الممتاز بعد قرار عدم خوض أى مباريات قبل لقاء القمة أمام الزمالك.

وأبلغت إدارة الأهلى المدرب السويسرى بعدم خوض مباراة الجونة قبل لقاء القمة حتى الآن، بحسب ما كشفته مصادر لـ"الوطن سبورت"، على أن تقوم الإدارة بتوفير مباريات ودية قوية للفريق للحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية للاعبين حتى الاستقرار على موعد مواجهة الزمالك، بعد البيان الذى أصدره النادى وتمسك بترتيب مباريات الدورى المعلن فى الجدول الرسمى للمسابقة.

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أكد أنه يرفض خوض مواجهة القمة أمام الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري كما يتردد، مؤكدا أنه ليس طرفا في أزمة تأجيل المباراة، وأن القرار تم اتخاذه بناء على قرارات الجهات الأمنية.

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وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية اليوم: "وافقنا على مواجهة المقاولون العرب بناءً على تعليمات الجهات الامنية رغم ان هذا القرار أضر بالفريق، وكان لابد من تأجيل مباريات الجولة بالكامل".

وأضاف: "ننتظر ماذا يحدث يوم الأربعاء المقبل بعد تضامن فريق الجونة مع الأهلي لعدم إقامة المباراة وفِي حال تدخل اتحاد الكرة بتأجيل المباراة لن نستمر في الدوري ولن نخوض أي مباراة أخرى وعلى الجبلاية تطبيق اللائحة وخصم ثلاثة نقاط لكل فريق". وتابع رئيس الزمالك: "الضرر الذي لحق بنا من جراء قرار تأجيل المباراة أكبر بكثير من الضرر الذي لحق بالأهلي، الأهلي لم يخسر شيئا بينما لعبنا نحن أمام المقاولون قبل أيام من مواجهة مصيرية أمام جينيراسيون".

وأكمل رئيس القلعة البيضاء: "محمود الخطيب بيهزر، وأطالبه بأن يكون رجلًا للنهاية وينفذ ما اتخذه من قرارات في بيانه الأخير، ولو لعب مباراة الجونة سيظهر بشكل سيء أمام جماهيره".

وأردف: "الزمالك تعثر أمام فريق مصر بسبب القرارات الأمنية، لو كنا نعلم بتأجيل مباراة الأهلي ما كنا أرحنا اللاعبين الأساسيين وما كنا تعثرنا، وفي النهاية الأهلي هو من يعترض".