شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد عبد الله جمعة أمام جينيراسيون فى دورى الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الطبي للفريق، تجهيز الرباعي المصاب شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني وعمر السعيد لاعبي الفريق للاستعانة بجهودهم أمام جينيراسيون السنغالي بعد غياب الرباعي للإصابات المختلفة أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري في اللقاء الذي انتهي بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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ويعد عبد الله جمعة أحد أبرز العناصر التي يرغب ميتشو في استعادتها أمام الفريق السنغالي لما يمثله من إضافة هجومية للفريق في الجبهة اليسري بانطلاقاته وكذلك محمد عبد الغني مدافع الفريق لتأمين البدائل علي مستوي خط الدفاع تحسبا لحدوث أي ظروف.

بينما ينتظر الصربي ميتشو نهاية شيكابالا قائد الفريق من البرنامج التأهيلي الذي ينفذه لتحديد موقفه النهائي من الموقعة الأفريقية ويعد عبد الله جمعة هو الأقرب للعودة لقائمة الفريق أمام جينيراسيون في المباراة التي ستقام يوم الخميس المقبل، علي ستاد السلام، في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.