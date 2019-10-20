شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب الأوليمبى يبدأ 28 أكتوبر استعدادا لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب على الدخول فى معسكر مغلق يوم 28 أكتوبر الجارى، استعدادا لأمم افريقيا تحت 23 سنة .

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

ويرسل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب قائمته إلى الكاف يوم 28 أكتوبر الجارى، وتضم 21 لاعبا وفقا للائحة البطولة بواقع 3 حراس و18 لاعبا، ويحق له استبدال لاعب واحد بناء على تقرير طبى قبل أول مباراة بـ24 ساعة.