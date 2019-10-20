رياضة | بيانيتش يعلق على فوز يوفنتوس: آمل أن نواصل هكذا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيانيتش يعلق على فوز يوفنتوس: آمل أن نواصل هكذا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق البوسني ميراليم بيانيتش علي مواجهة فريقه يوفنتوس أمام فريق بولونيا، في الدوري الايطالي.

وكان قد فاز يوفنتوس على بولونيا بثنائية لهدف، ليحافظ على صدارته للكالتشيو برصيد 22 نقطة.

وكشف لاعب خط الوسط في تصريحات صحفية عقب المواجهة: "كنا نعلم جيدًا أن الأمر سيكون صعبًا، حيث رأينا مباريات بولونيا، إنهم منظمون وسببوا لنا مشاكل، لكن ما زلت أعتقد أننا نستحق الفوز".

Advertisements

وواصل بيانيتش : "لقد خلقنا العديد من الفرص ويجب أن نسجل هدفًا آخر لنجعل فوزنا مريحًا، إنه أمر صعب بعد التوقف الدولي، لكن المهم الحصول على الثلاث نقاط.

وتابع متوسط الميدان البوسني حديثه: "ربما يجب أن نتحرك بشكل أفضل لتوفير مساحة خلف لاعبي خط الوسط.

وأكمل ميراليم: "نحن نلعب بشكل جيد مع هذا التشكيل الجديد 4-3-1-2 يستمتع الفريق بكرة القدم، نحتاج فقط إلى حسم الفوز في وقت مبكر حتى لا نكون تحت الضغط في النهاية".

وانهي بيانيتش اصريحاته معلقاً علي الهدف الذي أحرزه: "لقد سجلت الكثير هذا الموسم وآمل أن أواصل على هذا النحو".