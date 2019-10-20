الامارات | ليفربول ومانشستر يونايتد.. "الحقائق صادمة" واسألوا محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقائق صادمة تفرزها مواجهة الغريمين التقليديين مانشستر يونايد وليفربول اللذان يلتقيان في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد على أرض الشياطين "أولد ترافورد" ضمن الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي لكرة القدم وسط أجواء مشحونة بين جماهير الفريقين المتعطشين للفوز.

ليفربول المتصدر برصيد 24 نقطة يسعى لمواصلة التغريد في القمة وحيداً، والحفاظ على فارق النقاط الثمانية عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي (19 نقطة)، فيما مانشستر يونايتد (9 نقاط) لا يزال يبحث عن كبرياءه المفقود وفي حال خسارته سيتسع الفارق بينه وبين ليفربول إلى 18 نقطة!.

"الإمارات اليوم" ترصد خمسة حقائق صادمة عن المباراة المرتقبة، على النحو التالي:

1- صلاح لا يسجل

يعتبر مانشستر يونايتد الفريق الإنجليزي الوحيد الذي لم يسجل النجم المصري محمد صلاح في مرماه أي هدف على الرغم من أنه واجهه في أربع مناسبات، إذ عادة ما يفشل النجم المصري في هز شباك الحارس الإسباني دي خيا.

2- وضع "المان" سيء

يعاني مانشستر يونايتد الأمرين في الموسم الحالي إذ لم يحقق الفوز سوى مرتين في ثماني جولات بالدوري الانجليزي، جمع خلالها تسع نقاط فقط، ويتخلف عن ليفربول المتصدر بـ 15 نقطة بعد ثماني جولات فقط، وهو أمر لا يقبله أنصار النادي العريق.

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3- عقدة ليفربول

لم ينتصر ليفربول على أرض مانشستر يونايتد "أولد ترافورد" منذ عام 2014، وفي آخر خمس مواجهات على الملعب نفسه فاز مانشستر يونايتد ثلاث مرات وتعادلا مرتين، لذا يعتبر هذا الملعب جحيما بالنسبة ل"الريدز".

4- أول مرة

يعول جمهور اليونايتد على مشهد تاريخي آخر، إذ أنها المرة الأولى منذ عام 1996 التي يلتقي فيها ليفربول مع اليونايتد وهو متصدر للدوري الإنجليزي، وشهدت المباراة حينها فوز اليونايتد بهدف أسطورة الفريق ديفيد بيكهام.

5- مأزق سولشاير

يمر مدرب المان يونايتد، النرويجي سولشاير بمأزق كبير بسبب الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق إذ يفتقد خدمات بول بوغبا، ولوك شو، وفيل جونز، وماركوس روخو للإصابة.