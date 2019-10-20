الامارات | خورفكان يستغني عن مدربه كاميلي

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يستغني عن مدربه كاميلي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد مصدر رسمي داخل شركة خورفكان لكرة القدم الاستغناء عن خدمات مدرب الفريق الاول البرازيلي باولو كاميلي، وذلك بعد النتائج المتواضعة للفريق وآخرها الخسارة امام الجزيرة (3-1) ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.
وقال المصدر للامارات اليوم، بان شركة كرة القدم برئاسة خليل غانم ستجتمع صباح الاحد لاتخاذ القرار بشكل رسمي وإبلاغه للمدرب، على ان يتم الاعلان عن هوية المدرب الجديد خلال الساعات القادمة.
وكان المدرب كاميلي قد نوه الى احتمال اقالته بشكل غير مباشر في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة امام الجزيرة، عندما قال ان القرار بيد شركة كرة القدم.
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