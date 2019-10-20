شكرا لقرائتكم الأهلى يفتش عن مباراة ودية بعد رفضه اللعب لحين خوض القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة الأول بالاهلى تدريباته اليومية إستعداداً للإرتباطات المقبلة التى لم تتضح حتى الأن بعدما أعلن النادي أنه لن يخوض أية مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك التى كان مُقراً لها أمس السبت وتم تأجيلها لدواع أمنية.

وأبدى مجلس إدارة النادي تقديره التام للظروف الأمنية لكنه في الوقت نفسه عبّر عن رغبنه في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وأعلن أنه لن يخوض اي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك ليفرض الغموض نفسه حول مباراة الاهلي والجونة المُقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

ويبحث فايلر مع معاونيه خوض مباراة ودية خلال الفترة الحالية طالما أن الفريق لا يخوض أية مباريات رسمية، وذلك للاطمئنان على مستو نجومه والحفاظ على فورمتهم البدنية والفنية.