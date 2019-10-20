شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بفيديوهات السنغال استعدادا لمواجهة جينيراسيون في السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، بداية من اليوم الأحد، غلق ملف المنافسات المحلية بعد الانتهاء من مباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري وذلك للاستعداد لخوض الفريق لمباراته أمام نظيره جينيراسيون فوت السنغالى، التى ستقام يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، على ستاد السلام .

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كانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية قد انتهت بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك بعدما قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إعادة لقاء الإياب بين الطرفين بعد رفض مسئولو الفريق السنغالى خوض المباراة في وقت سابق بعد تعديل موعدها السابق ومكانها لإقامتها على ستاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت، ليتمسك الأخير بموقفه لتنتهى الأزمة بإعادة المباراة بين الفريقان علي ستاد السلام.

وطلب ميتشو من جهازه المعاون بالزمالك، تحضير فيديوهات مختلفة من مباراة الذهاب التي جمعت الفريق الأبيض مع نظيره السنغالي في الذهاب الذي انتهي بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، وذلك للتحضير لمواجهة الإياب التي يسعي فيها الزمالك لتخطي عقبة جينيراسيون والتأهل لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية.