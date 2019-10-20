شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تدريباته فى التتش ويبحث خوض مباراة ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة الأول بالاهلى تدريباته اليومية استعداداً للإرتباطات المقبلة التى لم تتضح حتى الأن بعدما أعلن النادي أنه لن يخوض أية مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك التى كان مُقراً لها أمس السبت وتم تأجيلها لدواع أمنية حيث أبدى مجلس إدارة النادي تقديره التام للظروف الأمنية لكنه في الوقت نفسه عبّر عن رغبنه في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وأعلن أنه لن يخوض اي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك ليفرض الغموض نفسه حول مباراة الاهلي والجونة المُحدد لها الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

ويبحث فايلر مع معاونيه خوض مباراة ودية خلال الفترة الحالية طالما أن الفريق لا يخوض أية مباريات رسمية، وذلك للاطمئنان على مستو نجومه والحفاظ على فورمتهم البدنية والفنية.