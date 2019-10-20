شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مصطفي فتحي يحصل علي رقم 14 في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك، علي القميص رقم 14 في القلعة البيضاء والذي تراجع يوسف أوباما مهاجم الفريق عن ارتداءه خلال الفترة الماضية بعد رحيل أيمن حفني عن الفريق في الصيف الماضي بعد الاستغناء عن جهوده لمصر المقاصة.

وكشف الاسكور شيت الخاص بلقاء الزمالك والمقاولون العرب، في اللقاء المقدم من الجولة الخامسة من بطولة الدوري، عن منح مسئولي الزمالك هذا القميص بشكل رسمي بمصطفي فتحي العائد من الإصابة والذي لم يشارك في اللقاء الذي انتهي لصالح فريقه بهدفين مقابل هدف واكتفي الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بتواجد مصطفي فتحي علي مقاعد البدلاء في تلك المباراة.

Advertisements