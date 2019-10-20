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أبناء الزمالك رؤساء جمهورية السلة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر أبناء نادى الزمالك على مختلف المناصب داخل الأجهزة الفنية للمنتخبات داخل اتحاد كرة السلة، وظهر ذلك بعد إعادة تشكيل الأجهزة الفنية للناشئين و الناشئات تحت 18 سنة.

وأجرى اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة إعادة لتشكيل الاجهزة الفنية للمنتخبات على مستوى الناشئين و الناشئات ، حيث تم تكليف محمد الكردانى  ليكون مديرا فنيا  لمنتخب الناشئين تحت 18 سنة ، ومعه  أيمن المطراوى مدرب عام، بالإضافة إلى وائل بدر مدرب ، وطارق محمد معايشة  ، وفيما يخص منتخب الناشئات، فيتكون الجهاز من شريف عزمى مدير فنى ، و مصطفى هدهود مدرب عام ، ومصطفى فكرى مدرب ، و احمد الجزار وسالى محمد و ايهاب محسن معايشة.

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وبالنظر إلى مدربى هذه المنتخبات ، نجد أن أبناء الزمالك يتواجدون فى الجهاز الفنى على مستوى البنات والأولاد، حيث أن وائل بدر الذى تولى منصب المدرب فى جهاز الكردانى، مدرب أيضا فى الجهاز الفنى للفريق الأول بالقلعة البيضاء.

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وفى الجهازالفنى للناشئات بقيادة شريف عزمى يتواجد مصطفى هدهود مدربا عاما ، فى الوقت الذى يتولى فيه المدير الفنى لفريق سيدات الزمالك .

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ولم يكتف الزمالك بهذا فقط ، بل أن عصام عبد الحميد المدير الفنى لفريق رجال كرة السلة بالفريق الأبيض، كان يتولى منصب  المدير الفنى لمنتخب الرجال أيضا، إلا أنه تقدم باستقالته خلال الأشهر الماضية .

يذكر أن الزمالك توج ببطولة الدورى الموسم الماضى بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بينهما، لكن ثأر الجزيرة لنفسه وخطف بطولة السوبر من الزمالك فى القاء الذى أقيم مؤخرا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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