رياضة | شوبير يكشف الحل الوحيد لأزمة مواجهة الجونة والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف الحل الوحيد لأزمة مواجهة الجونة والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي موقف مباراة الأهلي والجونة، المقبلة في الدوري المصري.

وقال شوبير عبر قناة "On Sport": المواجهة مازالت غامضة ولم يُتخذ أي قرار حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأهلي ما يزال متمسكا بموقفه بعدم خوض اللقاء.

وأضاف شوبير:" أن هناك معلومات قوية تشير إلى أن الأهلي ألغى الحجز الذي قام به في أحد فنادق الجونة، وهو ما يشير إلى تمسك الأهلي بعدم مواجهة الجونة قبل خوض مباراة الزمالك.

يذكر أن النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا أعلن من خلاله عدم خوض أي لقاء في مسابقة الدوري المصري قبل مواجهة فريق الزمالك في الجولة الرابعة، وذلك بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة القمة لدواع أمنية.

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وواصل حارس مرمي الأهلي الأسبق: "على الجانب الآخر، فإن اتحاد الكرة لن يجتمع لبحث الأزمة وذلك بسبب أن عمرو الجنايني رئيس الاتحاد سافر أمريكا ولن يعود قبل يوم 22 من الشهر الجاري، أي قبل مباراة الجونة اليوم".

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: "بالطبع هناك اتصالات بين أعضاء اللجنة الخماسية للوصول إلى حل لتلك الأزمة، إلا أن الاتحاد المصري مازال متمسكا بموقفه هو الآخر، والذي ينص على إقامة مباراة الأهلي والجونة في موعدها بشكل طبيعي".

وأردف شوبير: "هناك حل لتلك الأزمة بأن يتم تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك، والأهلي والجونة إلى ما بعد مسابقة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا".

وأنهي شوبير تصريحاته : "موعد إعلان تأجيل المباراة والطريقة التي أعلن بها القرار جعل هناك ارتباكًا كبيرًا، لا تشكيك في وطنية مسؤولي الأهلي والزمالك، لكن لا شك أن الجميع يريد أن تنتظم البطولة".