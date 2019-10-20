رياضة | صراع إنجليزي إيطالي لضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي إيطالي لضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكدت شبكة El Confidencial الإسبانية أن العديد من الأندية تسعى الحصول على خدمات النجم الإسباني في الفترة المقبلة في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة على رأسها تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين بالإضافة الى يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت الشبكة الإسبانية أن إيسكو لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل كما أنه حريص جداً على الفوز مع ريال مدريد بالبطولات والألقاب.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن إيسكو قد يفكر في الرحيل عن الملكي ولكن في نهاية الموسم الحالي وخاصة في حال لم يتغير وضعه الحالي مع الميرينجي.

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وذكرت تقارير صحفية إيطالية مطلع هذا الشهر أن نادي ريال مدريد يسعى للحصول على توقيع واحد من نجوم نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وهذا في الوقت الذي يتوقع فيه الكثيرون رحيل واحد من نجوم ريال مدريد عن صفوف النادي وهو الدولي الإسباني إيسكو.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية في تقرير لها حول هذه الصفقة أن ريال مدريد سوف يسعي للحصول على توقيع اللاعب سوسو في صفقة تبادلية مع ميلان ينتقل من خلالها سوسو إلى ريال مدريد في حين يذهب إيسكو إلى صفوف ميلان الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد علم من بعض أصدقاءه أن سوسو لاعب ميلان الحالي وليفربول السابق غير راضي عن مستوى فريق ميلان في الوقت الحالي وينتظر فقط الفرصة المثالية للرحيل عن صفوف الفريق.

يذكر أن لاعب ميلان سوسو كان مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية في الصيف الماضي ولكن اللاعب قد أصر على إستكمال مسيرته مع الفريق خاصة مع رحيل المدرب السابق جاتوزو ووصل المدرب الجديد للنادي الإيطالي ماركو جيامباولو والذي أعن عن تمسكه الشديد باللاعب ولكن يبدو أن المستوى الذي يقدمه ميلان في الوقت الحالي وعدم نجاحه في تقديم أي مستويات تبشر بالخير حتى الآن ومنذ بداية الموسم قد يدفع سوسو إلى الإنتقال نحو قلعة سنتياجو برنابيو في الشتاء القادم.