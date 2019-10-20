رياضة | إبراهيموفيتش يكشف عن الأفضل بين مورينيو وجوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش يكشف عن الأفضل بين مورينيو وجوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن رأيه في اثنين من أبرز المدربين الذين قاموا بتدريبه في مسيرته الكروية الطويلة والحافلة وهما البرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني جوسيب جوارديولا.

وأعرب النجم السويدي عن تقديره واحترامه التام لمورينيو بينما كشف عن رأيه في جوارديولا على النقيض، حيث يرى أنه ترك بصمة سلبية في مشواره الكروي على عكس البصمة السلبية لمورينيو.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نشرتها صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية : "ما زلت أشعر بالأثر الجيد الذي تركه مورينيو على مسيرتي الرائعة".

وعن الفترة القصيرة التي قضاها مورينيو في ولايته الأخيرة مع تشيلسي والتي خلت من الألقاب، قال إبراهيموفيتش :" لا يزال مورينيو سبيشيال وان وأنه قادر على استعادة الألقاب". وأضاف: "أتمنى عودة مورينيو لاستئناف مسيرته التدريبية في أقرب وقت ممكن وأثق بأنه سيستعيد الألقاب سريعا".

وعن شعوره تجاه جوارديولا، قال إبراهيموفيتش: "لم نصطدم من قبل أبداً ولكن هناك أشياء أخرى كانت تزعجه، عندما نلتقي كان يتوارى، كان ينتظر حتى أمر ليخرج بعدها من غرف تغيير الملابس، كمدرب يعتبر ظاهرة. ولكن، كشخص".

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وتولى مورينيو تدريب إبراهيموفيتش في كلا من إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بينما تولى جوارديولا تدريبه في برشلونة الإسباني.

وفجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإيطالية روما مؤخرًا اقتراب النجم الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي من العودة واللعب في الكالتشيو وذلك عبر بوابة فريق إنتر ميلان الإيطالي.

ومع إصابة ثلاثة لاعبين من الأعمدة الأساسية للنيراتزوري فإن أنطونيو كونتي المدير الفني قد وضع عدة بدائل من أجل تعويض النقص في الصفوف خلال الفترة المقبلة وذلك على ذمة صحيفة لا ناتسيوني الإيطالية حيث فقد الفريق مؤخراً ستيفانو سينسي في مباراة يوفنتوس ودانيلو دي أمبروزيو في لقاء إيطاليا واليونان وسانشيز خلال ودية تشيلي ضد كولومبيا.

كما تأكد غياب سانشيز عن الملاعب حتى نهاية عام 2019 حيث ستستغرق العملية الجراحية التي سيخضع لها إلى ثلاثة أشهر للتعافي ما جعل كونتي يخطط للإعتماد على البلجيكي لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع الثنائي البديل بوليتانو والشاب إسبوزيتو وهو الذي سيغيب من أجل المشاركة مع منتخب إيطاليا في كأس العالم للناشئين التي ستقام في البرازيل.

ومن المنتظر أن يتعاقد الفريق الإيطالي مع مهاجم في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لتعويض غياب الثلاثي المصاب وعلى رأس قائمة الترشيحات زلاتان نجم برشلونة وميلان السابق بالإضافة إلى ماريو ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس والفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم آرسنال الأنجليزي .