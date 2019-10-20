رياضة | موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على إيبار في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على إيبار في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع فريق سلافيا براغ التشيكي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأخير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.



- موعد مباراة برشلونة القادمة :- وستقام المباراة بين فريق برشلونة مع فريق سلافيا براغ التشيكي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب.

- القنوات الناقلة لمباراة برشلونة القادمة :- Advertisements وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق برشلونة مع فريق سلافيا براغ التشيكي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

وكان قد نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز بالأمس على فريق إيبار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إيبورا ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.