رياضة | مفاجأة.. شوبير يكشف موقف ثنائي الزمالك من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. شوبير يكشف موقف ثنائي الزمالك من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق والمنتخب المصري، عن موقف ثنائي الزمالك من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

انتهاء أزمة ثنائي الفارس الأبيض مع الفريق

وقال شوبير في تصريحاته عبر برنامجه التليفزيوني "ملعب on" المذاع عبر قناة أون سبورت: "مشكلة ثنائي الزمالك طارق حامد ومحمود عبد الرحيم جنش، قد أنتهت واللاعبان حصلا على جزء من قيمة عقدهما مع الفريق.

أزمة جنش مع القلعة البيضاء

وكان محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد نشبت أزمة بينه وبين الزمالك، بعدما قام بنشر بيان عبر صفحته الرسمية "إنستجرام" يتوجه خلاله بالشكر للاتحاد المصرى لكرة القدم على تحمل تكاليف علاجه.

وأضاف: "أشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب فدمتم لي خير إخوة".

Advertisements

ليؤكد خلال بيانه على صفحته الرسمية، على أنه لم يتقاضى مقدم عقده مع الفارس الأبيض، لتشتعل الأزمة بعد رد أمير مرتضى على منشور جنش قائلًا: "رغم أن نظام الفريق منع الكلام في الإعلام والسوشيال ميديا لكني سأرد عليك، السبب ليس إصابتك طبعًا يا كابتن تقدر تسأل كل زمايلك في الفريق على مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه أم لا".

وتابع: "جميع اللاعبين لم يحصلوا على المقدم باستثناء اثنين فقط بسبب ظروف طارئة، لكن لاعبين مثل فرجاني ساسي وخالد بو طيب وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد حسن ومحمود زيزو وعمر السعيد وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وغيرهم لم يحصلوا على مقدم الموسم الجديد".

كلاكيت تاني مرة.. طارق حامد يسير على نهج جنش

واستمرت الأزمة طويلًا، ليتبعها أزمة جديدة مع لاعب الوسط طارق حامد، والذي قام بنشر رسالة غامضة على صفحته الشخصية قائلًا:"انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى"، وذلك قبل أن يتم حل المشكلة بتقاضي لاعبي الزمالك لمقدم عقودهم المتأخرة، حيث يسعى الفارس الأبيض لاستقرار حالة الفريق قبل الموقعة المنتظرة أمام بطل السنغال في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.