رياضة | "صلاح" خدعة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صلاح" خدعة ليفربول أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً علي فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يسير بمستوي ثابت

ليفربول لعب 8 مواجهات لم يسقط أو يتعادل خلالها، في أي مواجهة، وحسمها جميعاً ليتربع علي عرش البطولة الأقوي في العالم.

وفي جميع المسابقات لم يتذوق الريدز أي خسارة أو تعادل في أخر 5 مناسبات، ليثبت الفريق الإنجليزي أنه الأقوي هذا الموسم، لكنه لم يتعرض للإحتبار الأصعب، وهو ما يواجهه الليفر غداً في الأولترافورد وأمام الغريم الأزلي مانشستر يونايتد.

مانشستر عقدة النحس الدائمة لصلاح

ويحاول محمد صلاح نجم منتخب مصر التسجيل في مرمي مانشستر يونايتد الذي استعصي عليه طويلاً. Advertisements صلاح إستطاع التسجيل فى 21 من أصل 24 فريقا لعب أمامه مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي، وفشل فى التسجيل أمام مانشستر يونايتد وسوانزى سيتى وشيفيلد يونايتد فقط. وخاض صلاح 4 مباريات أمام مان يونايتد بمسابقة الدوري الإنجليزي لم يتمكن خلالها من التسجيل، لتكون أحد العقد المستمرة للدولي المصري.

صلاح مفاجأة ليفربول أمام اليونايتد