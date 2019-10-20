زيدان يهاجم لاعبو ريال مدريد بعد الخسارة من مايوركا في الليجا

الأحد 20 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، عن الخسارة التى تلقاها أمام مضيفه فريق ريال مايوركا، بنتيجة 1 – 0، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



قال زيدان فى المؤتمر الصحفى، عقب نهاية المباراة: "الفريق افتقر لكل شىء فى مباراة مايوركا، وبدأنا اللقاء بطريقة معقدة للغاية".

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وأضاف مدرب الفريق الملكى حديثه قائلا: "على كل لاعب أن يثبت فى كل مباراة أنه جدير بارتداء قميص ريال مدريد، ولكننا دخلنا المباراة بطريقة سلبية".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن فريقه استحوذ على الكرة فى العديد من أوقات المباراة، ولكن هذا لم يكن كافيا للوصول إلى مرمى فريق مايوركا.

وتوقف رصيد ريال مدريد بعد هذه الهزيمة، عند 18 نقطة فى المركز الثانى، خلف برشلونة المتصدر برصيد 19 نقطة، بعد فوزه ظهر السبت على مضيفه فريق إيبار، بنتيجة 3 – 0، بينما وصل رصيد مايوركا إلى 10 نقاط فى المركز الرابع عشر.